Мобильное приложение Тест на совместимость

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Завершен9 заявок429 просмотров

Нужно несложное приложения для гугле плей и аппстори.

Дизайн будет предоставлен, ТЗ прилагается.

Нужно будет создать и загрузить в гугле и аппле.

5 лет назад
shurman
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Stanislav4vs
Станислав 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва
5 лет назад
$15
37 дней
Escrow
Отзыв недоступен.
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Заявки фрилансеров

Сергей
 
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Stanislav4vs
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