Мобильное приложение в сфере недвижимости

Разработать iOS-версию готового приложения Android. Сервер, API, дизайн-макет в PSD, исходники Android предоставлю. Оплата по факту демонстрации (можно посредством тестовых сервисов).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать нативное приложение в сфере недвижимости. Приложение для операционной системы: IOS, разработка версии только для Iphone и только для портретной ориентации. Приложил ТЗ, готовый дизайн и общее описание проекта https://yadi.sk/d/3iqYrW-Njq5Ee
Смотрите весь материал, а потом отвечайте! Оцените по бюджету и срокам. Так же оцените с серверной частью и без. Исполнителя выберу сегодня.
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