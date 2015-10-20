Мобильное приложение в сфере недвижимости

Нужно разработать нативное приложение в сфере недвижимости. Приложение для операционной системы: IOS, разработка версии только для Iphone и только для портретной ориентации. Приложил ТЗ, готовый дизайн и общее описание проекта https://yadi.sk/d/3iqYrW-Njq5Ee

Смотрите весь материал, а потом отвечайте! Оцените по бюджету и срокам. Так же оцените с серверной частью и без. Исполнителя выберу сегодня.