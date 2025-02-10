Примерное ТЗ:



1. Общие положения

1.1. Название проекта:

1.2. Цель: Создание мобильного приложения, позволяющего пользователям быстро и удобно заказывать услуги клининга, а клинерам – эффективно управлять заказами и развивать свой бизнес.

1.3. Целевая аудитория:

* Клиенты: Физические лица, нуждающиеся в услугах клининга (квартиры, дома, офисы), а также юр. лица с возможностью оплаты по безналу.

* Клинеры: Самозанятые клинеры и небольшие клининговые компании.

1.4. Описание продукта: Мобильное приложение, состоящее из трёх частей:

* Клиентское приложение (Android/IOS): Для заказа и управления услугами клининга.

* Приложение для клинеров: Для получения и управления заказами.

* Web-приложение: Для оформления заказов через браузер

2. Функциональные требования

2.1. Клиентское приложение:

2.1.1. Регистрация и авторизация:

* Регистрация через email, номер телефона, социальные сети.

* Авторизация через email/пароль, номер телефона/SMS, социальные сети.

* Восстановление пароля.

2.1.2. Профиль пользователя:

* Редактирование личной информации (имя, фамилия, email, телефон, адрес).

* Просмотр истории заказов.

* Управление адресами (добавление, удаление, редактирование).

* Управление способами оплаты (добавление, удаление, редактирование банковских карт/счетов).

2.1.3. Заказ услуги

* Выбор типа уборки аналогично выбору тарифа (поддерживающая, генеральная, extra(?)).

* Указание площади помещения, исходя из чего формируется тарифная ставка

* Выбор дополнительных услуг (мытье окон, глажка, уборка балкона и т.д.).

* Выбор даты и времени уборки/ближ. время

* Добавление комментариев и пожеланий к заказу.

* Подтверждение заказа и оплата.

2.1.4. Отслеживание статуса заказа:

* Отображение текущего статуса заказа (ожидает подтверждения, принят клинером, в процессе выполнения, выполнен).

* Уведомления об изменении статуса заказа.

2.1.5. Связь с клинером:

* Чат с клинером для уточнения деталей заказа.

* Возможность звонка диспетчеру

2.1.6. Оценка и отзывы:

* Оценка клинера после выполнения заказа (по шкале от 1 до 5 звезд).

* Написание отзыва о клинере.

2.1.7. Поддержка:

* Раздел FAQ (часто задаваемые вопросы).

* Форма обратной связи для связи с техподдержкой.

* Чат с техподдержкой (опционально).

2.1.8. Промокоды и скидки:

* Возможность применения промокодов на скидку.

* Отображение актуальных акций и скидок во вкладке Новости (например, оформление подписки)

2.1.9. Геолокация:

* Автоматическое определение местоположения пользователя для упрощения выбора адреса.

2.2. Приложение для клинеров:

2.2.1. Регистрация и авторизация:

* Регистрация с указанием личной информации, опыта работы, типа услуг, территории обслуживания, цен.

* Верификация документов (паспорт, документы о квалификации).

* Авторизация через email/пароль, номер телефона/SMS.

* Восстановление пароля.

2.2.2. Профиль клинера:

* Редактирование личной информации (имя, фамилия, фото, описание, опыт работы, территория обслуживания, цены, типы услуг).

* Просмотр рейтинга и отзывов.

* Приоритет на получение заказов (приоритет зависит от рейтинга, числа принятых заказов, выхода на слоты и иных показателей)

* Выход на «линию» для приема заказов. Возможность выхода на «слоты» с указанием четкого времени работы.

* Прохождение обучения в приложении

2.2.3. Управление заказами:

* Аналогично популярным приложениям по заказу такси, клиннеру приходит ближайший заказ, когда он находится на линии с возможностью принять или отказаться в течении 1 минуты.

* Просмотр деталей заказа в его карточке (адрес, время, тип уборки, дополнительные услуги, комментарии клиента).

* Смена статуса заказа (принят, в пути, в процессе выполнения, выполнен).

2.2.4. Связь с клиентом:

* Чат с клиентом для уточнения деталей заказа

2.2.5. Финансовая отчетность:

* Просмотр статистики по выполненным заказам, доходу, комиссиям.

2.2.6. Геолокация:

* Отображение местоположения клинера на карте для клиентов.

2.2.7. Уведомления:

* Уведомления о новых заказах, изменениях статуса заказов, сообщениях от клиентов.

2.2.8. Поддержка:

* Раздел FAQ (часто задаваемые вопросы).

* Форма обратной связи для связи с техподдержкой.

* Чат с техподдержкой

3. Нефункциональные требования

3.1. Производительность:

* Приложение должно быстро загружаться и работать без задержек.

* Время отклика на действия пользователя не должно превышать 2 секунды.

3.2. Безопасность:

* Защита данных пользователей (личная информация, платежные данные).

* Шифрование передаваемых данных.

* Защита от несанкционированного доступа.

3.3. Масштабируемость:

* Приложение должно быть способно выдерживать увеличение количества пользователей и заказов.

3.4. Надежность:

* Приложение должно стабильно работать и не допускать потери данных.

3.5. Удобство использования:

* Интуитивно понятный интерфейс.

* Легкость навигации.

* Адаптивность к разным размерам экранов.

3.6. Доступность:

* Поддержка различных версий операционных систем iOS и Android (указать минимальные поддерживаемые версии).

* Возможность использования приложения на разных устройствах (смартфоны, планшеты).

4. Дизайн

4.1. Общие принципы:

* Современный и привлекательный дизайн.

* Простота и удобство использования.

• 4.2. Цветовая схема:

• 4.3. Элементы интерфейса: …

5. Возможно создание на основе «коробочных решений»

6. Требования к документации

6.1. Спецификация API: Описание всех API-методов, параметров и форматов данных.

6.2. Схема базы данных: Описание структуры базы данных и связей между таблицами.

6.3. Руководство пользователя: Описание основных функций приложения и инструкция по их использованию.

6.4. Тест-кейсы: Описание сценариев тестирования и ожидаемых результатов.

7. Критерии приемки

7.1. Соответствие функциональным требованиям: Приложение должно соответствовать всем функциональным требованиям, описанным в ТЗ.

7.2. Соответствие нефункциональным требованиям: Приложение должно соответствовать всем нефункциональным требованиям, описанным в ТЗ.

7.3. Отсутствие критических ошибок: Приложение не должно содержать критических ошибок, приводящих к сбоям или потере данных.

7.4. Успешное прохождение приемочного тестирования: Приложение должно успешно пройти приемочное тестирование, проводимое заказчиком.

8. Особые требования:

• Наличие административной панели для управления пользователями, заказами, клинерами для организаций.

• Реализация системы лояльности для клиентов.

• Автоматическое распределение заказов между клинерами на основе определенных критериев



Рассматриваем все предложения. Отдельный интерес к фрилансерам, находящимся на т. РБ - чтобы была возможность личного обсуждения и взаимодействия.