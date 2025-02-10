Необхідно розробити кросплатформений додаток для проведення опитувань на Flutter або альтернативі. Додаток має підтримувати iOS та Android. Технічне завдання буде надано, а також Postman колекція для взаємодії. Розробка може бути ітераційною, з поступовим поліпшенням. Оплата на карту українського банку.
Мобильное/web приложения для клинингового сервиса
Примерное ТЗ:
1. Общие положения
1.1. Название проекта:
1.2. Цель: Создание мобильного приложения, позволяющего пользователям быстро и удобно заказывать услуги клининга, а клинерам – эффективно управлять заказами и развивать свой бизнес.
1.3. Целевая аудитория:
* Клиенты: Физические лица, нуждающиеся в услугах клининга (квартиры, дома, офисы), а также юр. лица с возможностью оплаты по безналу.
* Клинеры: Самозанятые клинеры и небольшие клининговые компании.
1.4. Описание продукта: Мобильное приложение, состоящее из трёх частей:
* Клиентское приложение (Android/IOS): Для заказа и управления услугами клининга.
* Приложение для клинеров: Для получения и управления заказами.
* Web-приложение: Для оформления заказов через браузер
2. Функциональные требования
2.1. Клиентское приложение:
2.1.1. Регистрация и авторизация:
* Регистрация через email, номер телефона, социальные сети.
* Авторизация через email/пароль, номер телефона/SMS, социальные сети.
* Восстановление пароля.
2.1.2. Профиль пользователя:
* Редактирование личной информации (имя, фамилия, email, телефон, адрес).
* Просмотр истории заказов.
* Управление адресами (добавление, удаление, редактирование).
* Управление способами оплаты (добавление, удаление, редактирование банковских карт/счетов).
2.1.3. Заказ услуги
* Выбор типа уборки аналогично выбору тарифа (поддерживающая, генеральная, extra(?)).
* Указание площади помещения, исходя из чего формируется тарифная ставка
* Выбор дополнительных услуг (мытье окон, глажка, уборка балкона и т.д.).
* Выбор даты и времени уборки/ближ. время
* Добавление комментариев и пожеланий к заказу.
* Подтверждение заказа и оплата.
2.1.4. Отслеживание статуса заказа:
* Отображение текущего статуса заказа (ожидает подтверждения, принят клинером, в процессе выполнения, выполнен).
* Уведомления об изменении статуса заказа.
2.1.5. Связь с клинером:
* Чат с клинером для уточнения деталей заказа.
* Возможность звонка диспетчеру
2.1.6. Оценка и отзывы:
* Оценка клинера после выполнения заказа (по шкале от 1 до 5 звезд).
* Написание отзыва о клинере.
2.1.7. Поддержка:
* Раздел FAQ (часто задаваемые вопросы).
* Форма обратной связи для связи с техподдержкой.
* Чат с техподдержкой (опционально).
2.1.8. Промокоды и скидки:
* Возможность применения промокодов на скидку.
* Отображение актуальных акций и скидок во вкладке Новости (например, оформление подписки)
2.1.9. Геолокация:
* Автоматическое определение местоположения пользователя для упрощения выбора адреса.
2.2. Приложение для клинеров:
2.2.1. Регистрация и авторизация:
* Регистрация с указанием личной информации, опыта работы, типа услуг, территории обслуживания, цен.
* Верификация документов (паспорт, документы о квалификации).
* Авторизация через email/пароль, номер телефона/SMS.
* Восстановление пароля.
2.2.2. Профиль клинера:
* Редактирование личной информации (имя, фамилия, фото, описание, опыт работы, территория обслуживания, цены, типы услуг).
* Просмотр рейтинга и отзывов.
* Приоритет на получение заказов (приоритет зависит от рейтинга, числа принятых заказов, выхода на слоты и иных показателей)
* Выход на «линию» для приема заказов. Возможность выхода на «слоты» с указанием четкого времени работы.
* Прохождение обучения в приложении
2.2.3. Управление заказами:
* Аналогично популярным приложениям по заказу такси, клиннеру приходит ближайший заказ, когда он находится на линии с возможностью принять или отказаться в течении 1 минуты.
* Просмотр деталей заказа в его карточке (адрес, время, тип уборки, дополнительные услуги, комментарии клиента).
* Смена статуса заказа (принят, в пути, в процессе выполнения, выполнен).
2.2.4. Связь с клиентом:
* Чат с клиентом для уточнения деталей заказа
2.2.5. Финансовая отчетность:
* Просмотр статистики по выполненным заказам, доходу, комиссиям.
2.2.6. Геолокация:
* Отображение местоположения клинера на карте для клиентов.
2.2.7. Уведомления:
* Уведомления о новых заказах, изменениях статуса заказов, сообщениях от клиентов.
2.2.8. Поддержка:
* Раздел FAQ (часто задаваемые вопросы).
* Форма обратной связи для связи с техподдержкой.
* Чат с техподдержкой
3. Нефункциональные требования
3.1. Производительность:
* Приложение должно быстро загружаться и работать без задержек.
* Время отклика на действия пользователя не должно превышать 2 секунды.
3.2. Безопасность:
* Защита данных пользователей (личная информация, платежные данные).
* Шифрование передаваемых данных.
* Защита от несанкционированного доступа.
3.3. Масштабируемость:
* Приложение должно быть способно выдерживать увеличение количества пользователей и заказов.
3.4. Надежность:
* Приложение должно стабильно работать и не допускать потери данных.
3.5. Удобство использования:
* Интуитивно понятный интерфейс.
* Легкость навигации.
* Адаптивность к разным размерам экранов.
3.6. Доступность:
* Поддержка различных версий операционных систем iOS и Android (указать минимальные поддерживаемые версии).
* Возможность использования приложения на разных устройствах (смартфоны, планшеты).
4. Дизайн
4.1. Общие принципы:
* Современный и привлекательный дизайн.
* Простота и удобство использования.
• 4.2. Цветовая схема:
• 4.3. Элементы интерфейса: …
5. Возможно создание на основе «коробочных решений»
6. Требования к документации
6.1. Спецификация API: Описание всех API-методов, параметров и форматов данных.
6.2. Схема базы данных: Описание структуры базы данных и связей между таблицами.
6.3. Руководство пользователя: Описание основных функций приложения и инструкция по их использованию.
6.4. Тест-кейсы: Описание сценариев тестирования и ожидаемых результатов.
7. Критерии приемки
7.1. Соответствие функциональным требованиям: Приложение должно соответствовать всем функциональным требованиям, описанным в ТЗ.
7.2. Соответствие нефункциональным требованиям: Приложение должно соответствовать всем нефункциональным требованиям, описанным в ТЗ.
7.3. Отсутствие критических ошибок: Приложение не должно содержать критических ошибок, приводящих к сбоям или потере данных.
7.4. Успешное прохождение приемочного тестирования: Приложение должно успешно пройти приемочное тестирование, проводимое заказчиком.
8. Особые требования:
• Наличие административной панели для управления пользователями, заказами, клинерами для организаций.
• Реализация системы лояльности для клиентов.
• Автоматическое распределение заказов между клинерами на основе определенных критериев
Рассматриваем все предложения. Отдельный интерес к фрилансерам, находящимся на т. РБ - чтобы была возможность личного обсуждения и взаимодействия.
Заявки фрилансеров
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