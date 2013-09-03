Модуль/класс для андроид 4.0 и выше

Необходим класс, который будет использоваться в приложении под андроид.

На входе:

1. Тип маршрутного листа (фиксированный или свободный)

2. Маршрутный лист (список точек с координатами или адресами)

3. Текущее местоположение (координаты)

В зависимости от типа маршрутного листа необходимо:

фиксированный: рассчитать расстояние от текущего местоположения до первой точки в маршрутном листе, потом от первой точки до второй точки в маршрутном листе и т.д.

свободный: рассчитать расстояние от текущего местоположения до всех из маршрутного листа.