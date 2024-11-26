Необходимо создать мобильное приложение для сбора данных на планшетах с простым дизайном. В приложении должна быть возможность авторизации по логину и паролю. Пользователи будут вводить данные вручную в заранее подготовленные таблицы Excel. Также необходимо реализовать базу данных таблиц для различных производств с выбором из выпадающего списка, начально для одного производства.