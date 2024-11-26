Moodle

$200
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Закрыт2 заявки193 просмотра

Добрый день

Приложение работает на шаблоне moodle

Задача купить и обновить на новый шаблон

5 месяцев назад
taraszador
Тарас 
40 лет
3 года в сервисе
Был
12 дней назад

Заявки фрилансеров

Артём
 
28 лет
7 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Богдан
 
20 лет
6 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад