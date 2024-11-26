Требуется разработка мобильного приложения Словарь цитат на платформе EXPO. Основные функции: хранение цитат с указанием автора и источника, фильтрация по категориям, а также форма для добавления и возможность удаления цитат. Доступ к удалению должен быть ограничен авторизованным пользователям и администраторам.
Moodle
Добрый день
Приложение работает на шаблоне moodle
Задача купить и обновить на новый шаблон
Заявки фрилансеров
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