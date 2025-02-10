Проект: iOS-приложение для генерации детских сказок (на базе ChatGPT)Цель: Разработать код приложения максимально быстро, используя AI-решения (ChatGPT, Cursor и т. д.). Быстро, дешево, чтоб работало. Дорабатывать в будущем не прийдется. Говнокод - не проблема. Приложение делается для быстрого теста гипотезы.

У нас есть: ТЗ, дизайн приложения (предоставлю кандидату)Если есть сложности с реализацией каких-то функций - обсуждаемо, можно отказаться, скажите что можете сделать.Функционал приложения:

1. Генерация сказки с помощью ИИ на основе вводных данных пользователя (на базе ChatGPT по API)

2. Пользователь вводит роли и имена членов семьи, которые должны использоваться в сказке.

3. Текстовый и голосовой вывод: история отображается текстом и, при желании, озвучивается.

4. Простой и удобный UI/UX (дизайн уже готов).

5. Сохранение сказок в истории пользователя.

6. Подключение платной подписки.Требования к разработчику:

- Опыт работы с IOS.

- Готовность быстро реализовать MVP.

Плюсами будет:

- Опыт работы с OpenAI API

- Опыт написания кода с помощью нейронокОжидаемые сроки:

Максимально быстро, несколько дней (обсуждается с разработчиком).Сразу указывайте был ли опыт подобной разработки (с нейронкой, быстро), работали ли с api OpenAI. Кандидатам вышлю дизайн и тз.