Написать код iOS-приложения с помощью нейронок (быстро, за пару дней)

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Закрыт5 заявок420 просмотров

Проект: iOS-приложение для генерации детских сказок (на базе ChatGPT)Цель: Разработать код приложения максимально быстро, используя AI-решения (ChatGPT, Cursor и т. д.). Быстро, дешево, чтоб работало. Дорабатывать в будущем не прийдется. Говнокод - не проблема. Приложение делается для быстрого теста гипотезы.
У нас есть: ТЗ, дизайн приложения (предоставлю кандидату)Если есть сложности с реализацией каких-то функций - обсуждаемо, можно отказаться, скажите что можете сделать.Функционал приложения:
1. Генерация сказки с помощью ИИ на основе вводных данных пользователя (на базе ChatGPT по API)
2. Пользователь вводит роли и имена членов семьи, которые должны использоваться в сказке.
3. Текстовый и голосовой вывод: история отображается текстом и, при желании, озвучивается.
4. Простой и удобный UI/UX (дизайн уже готов).
5. Сохранение сказок в истории пользователя.
6. Подключение платной подписки.Требования к разработчику:
- Опыт работы с IOS.
- Готовность быстро реализовать MVP.
Плюсами будет:
- Опыт работы с OpenAI API
- Опыт написания кода с помощью нейронокОжидаемые сроки:
Максимально быстро, несколько дней (обсуждается с разработчиком).Сразу указывайте был ли опыт подобной разработки (с нейронкой, быстро), работали ли с api OpenAI. Кандидатам вышлю дизайн и тз.

ChatGPTiOSOpenAIРазработка мобильных приложений
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