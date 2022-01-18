Написать пример андройд приложения, что будет делать скриншоты 2/сек

$3200
Мобильные приложенияЗакрыт10 заявок1213 просмотров
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В рамках наших задач нужно делать скриншоты на эмуляторе раз в полсекунды, мы сталкиваемся с проблемой, что через два часа работа наше приложение падает — возможно, забивается оператива.

Задача: написать приложение, которое берет любой скриншот раз в полсекунды и не тормозит и не лагает 6+ часов.

Любые решения на ваш вкус, главное чтобы приложение не падало. Механизм и доказательство также на усмотрение исполнителя.

Работу стоит начать в ближайшее время, срок сдачи оговаривается, оплата по окончанию.

2 года назад
goldwug
26 летРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад
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