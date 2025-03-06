Написать простое IOS приложение

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт11 заявок84 просмотра

Добрый день. Ищу разработчика, который мог бы написать простое IOS приложение. Что-то похожее на это: https://apps.apple.com/us/app/anxiety-tracker-cbt-ai-relief/id6503705366

Все детали и макеты показал при дальнейшем общении.

Откликайтесь пожалуйста на заявку, указываете пожалуйста свой опыт и ссылки на проекты, которые делали.

iOSРазработка мобильных приложений
2 месяца назад
guest_14787926055328
8 лет в сервисе
Был
15 дней назад

Заявки фрилансеров

Та
 
24 года
2 года в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 дней назад
1 отзыв
2 месяца назад
Борис
 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
9 отзывов
2 месяца назад
Александр
 
46 лет
3 года в сервисе
Был
10 часов назад
5 отзывов
2 месяца назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
13 часов назад
15 отзывов(-1)
2 месяца назад
Алексей
 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
19 часов назад
11 отзывов
2 месяца назад
Сергей
 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
2 месяца назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
9 дней назад
7 отзывов
2 месяца назад
Роберт
 
33 года
2 года в сервисе
Был
15 часов назад
2 месяца назад
Евгений
 
27 лет
2 года в сервисе
Был
16 часов назад
1 отзыв
2 месяца назад
Ойбек
 
29 лет
3 месяца в сервисе
Был
9 часов назад
2 месяца назад