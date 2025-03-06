Добрый день. Ищу разработчика, который мог бы написать простое IOS приложение. Что-то похожее на это: https://apps.apple.com/us/app/anxiety-tracker-cbt-ai-relief/id6503705366

Все детали и макеты показал при дальнейшем общении.

Откликайтесь пожалуйста на заявку, указываете пожалуйста свой опыт и ссылки на проекты, которые делали.