Требуется зарегистрироваться в мобильном приложении и провести час эфира. Исполнитель должен быть женского пола. Подробности будут обсуждены в приватном сообщении.
Написать простое IOS приложение
Добрый день. Ищу разработчика, который мог бы написать простое IOS приложение. Что-то похожее на это: https://apps.apple.com/us/app/anxiety-tracker-cbt-ai-relief/id6503705366
Все детали и макеты показал при дальнейшем общении.
Откликайтесь пожалуйста на заявку, указываете пожалуйста свой опыт и ссылки на проекты, которые делали.
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