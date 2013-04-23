Написать твик для ios

Есть твик который позволяет писать на айфоне разговоры. Он пишет каждый разговор в два файла. В первом caf файле содержится запись с микрофона во втором с динамика.

Мне Нужен твик для джейлбрекнутого айфона, который бы делал следующее

1. Объединял эти записи в один звуковой файл например m4a. Здесь есть мануал как это сделать http://developer.apple.com/library/ios/ipad/#samplecode/iPhoneACFileConvertTest/Listings/AudioConverterFileConvert_cpp.html#//apple_ref/doc/uid/DTS40010581-AudioConverterFileConvert_cpp-DontLinkElementID_3

2. Нужно чтобы записи отправлялись на почту или сервер по расписанию. Самый простой вариант как мне кажется это объеденить с dropbox. Но дропбокс синхронизирует данные из своей папки. Поэтому нужно чтобы например раз в 10 минут утилита кидала записи в папку дропбокс.

Возможно вы предложите другую реализацию. Пишите, обсудим.