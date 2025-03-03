Настроить приложение

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Закрыт1 заявка33 просмотра

Есть мобильное приложение. Описание здесь https://codecanyon.net/item/bicrypto-mobile-fully-native-flutter-mobile-app-for-bicrypto/49910036?s_rank=9

Нужно удаленно подключиться, установить и настроить Flutter и сгенерировать файл apk.

Следущий шаг прописать код на кнопке сайта для загрузки мобильного приложения. Сайт создан на:

  • NextJS

  • MashServer (uWS 20 node)

  • Typescript

  • Ethers

  • Tailwind

FlutterNext.jsTailwind CSSTypeScriptРазработка мобильных приложений
2 месяца назад
baks111
Сергей 
48 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад

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Коля
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
10 часов назад
48 отзывов
2 месяца назад