Требуется разработать приложение для Android, которое позволит пользователям видеть других пользователей на карте с возможностью отправки текстовых и аудио сообщений. Приложение должно поддерживать определение местоположения, управление энергопотреблением и создание закрытых групп для приватного общения. Использование Яндекс карт обязательно.
Настроить приложение
Есть мобильное приложение. Описание здесь https://codecanyon.net/item/bicrypto-mobile-fully-native-flutter-mobile-app-for-bicrypto/49910036?s_rank=9
Нужно удаленно подключиться, установить и настроить Flutter и сгенерировать файл apk.
Следущий шаг прописать код на кнопке сайта для загрузки мобильного приложения. Сайт создан на:
NextJS
MashServer (uWS 20 node)
Typescript
Ethers
Tailwind
Заявки фрилансеров
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