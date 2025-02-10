Настроить Push-уведомления в приложении на react (android+ios)

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Закрыт2 заявки169 просмотров

Нужно решение под ключ с публикацией в сторах

https://docs.google.com/document/d/1sA_vOc9HxpqHdrvwXYSBXblLje3azCVG3No_G-F69bs/edit?tab=t.0

AndroidiOSReact
2 месяца назад
polina_local
Полина 
26 лет
4 года в сервисе
Была
месяц назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
27 лет
2 года в сервисе
Был
16 часов назад
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Денис
 
35 лет
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