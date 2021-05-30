Дизайн в фигме готов. Нужен в некотором роде аналог приложения Рейд21 1. Регистрация по телефону, приходит код и активация 2.Разные типы цен(они у нас есть в 1с, под каждого клиента ...
Небольшое веб-приложение
Веб-приложение. При входе в приложение, человек пишет: наименование организации, полное наименование организации, юридический адрес, УНП. Дальше появляется несколько кнопок ( вид продукции, дата получения продукции, оценка продукции, количество брака, количество рекламаций). Вся информация, вписанная отправителем, получатель получает в виде таблицы.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $700Мобильные приложения6 заявокЗакрыт4 года назад
С помощью компонентов ToolStrip, ListView и библиотеки LiveChart необходимо создать приложение Windows Forms для вывода двух различных графиков функций – ветки параболы, гиперболы и прямой.Мобильные приложения5 заявокЗакрыт4 года назад
- $300
Сделать Android приложение, которое будет считывать штрихкоды и отправлять данные на сервер. Заказ срочный. Не хочу длительных переписок. Просто звоните.Мобильные приложениянет заявокЗакрыт4 года назад
Сделать приложение на основе открытого кода telegram В приложении нужно добавить только 1 дополнение: Установив приложение, пользователь должен быть подписан на определенные каналы. Пример таких приложений: ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт4 года назад
Ищем разработчика в помощь основному разработчику для доработки приложения для мобильных телефонов (на IOS) - передача данных с бекэнда по категориям. Язык программирования - Swift, среда разработки – Xcode, работа ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт4 года назад
- $500
Добрый день нам нужна разработка мобильного приложения под андроид/IOS на Flutter , у нас есть разработаный дизайн и готово апи для проекта , всю информацию скину в ЛК , по бюджету и срокам обсудимМобильные приложения10 заявокЗакрыт4 года назад
Программа на Unity с использованием Vuforia для андроид Суть приложения - чтобы после того как инженер подобрал проектор для помещения, знает точные размеры изображения, он смог бы прикрепить на стену метку и ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт4 года назад
Привет. Нужно сделать симулятор открытия кейсов brawl stars. Симулятор должен быть точ в точ как как-будто в настоящей игре открываются кейсы. чтобы не отличить от настоящей игры. Нужно чтобы бесконечно можно было открывать кейсы. ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт4 года назад
Задача: 1 Замоделировать штанговый опрыскиватель на самоходной базе «Туман», для игрового движка UNITY, для URP пайплайна, в качестве контента для мобильной платформы. 2 Замоделировать кусок зеленого поля, размером 20метров на 20 метров. Траву ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт4 года назад
- Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт4 года назад