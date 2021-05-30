Небольшое веб-приложение

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт7 заявок463 просмотра

Веб-приложение. При входе в приложение, человек пишет: наименование организации, полное наименование организации, юридический адрес, УНП. Дальше появляется несколько кнопок ( вид продукции, дата получения продукции, оценка продукции, количество брака, количество рекламаций). Вся информация, вписанная отправителем, получатель получает в виде таблицы.

4 года назад
guest_16223830045965
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Заявки фрилансеров

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