Требуется помощь в запуске Android-приложения, написанного на RAD Studio (Delphi 10.3). Приложение выдает ошибку установки. Необходимо устранить проблемы и обеспечить корректную установку приложения.
Необхідно доопрацювати мобільний застосунок та завантажити в маркети
Необхідно доопрацювати мобільний застосунок та завантажити його в Apple store та Google Play. Застосунок вже завантажений в Google Play, але Apple вимагає доопрацювань як по фронту, так і по бекенду.
Мобільний застосунок - HumorOn, тематика - анекдоти та реклама. Основний функціонал застосунку це завантаження користувацького контенту через застосунок, а також завантаження контенту через адмін панель сайту.
Технології:
1) Capacitor
2) Drupal
3) Vue.js
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