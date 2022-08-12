Необхідно доопрацювати мобільний застосунок та завантажити в маркети

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Закрыт1 заявка270 просмотров

Необхідно доопрацювати мобільний застосунок та завантажити його в Apple store та Google Play. Застосунок вже завантажений в Google Play, але Apple вимагає доопрацювань як по фронту, так і по бекенду.

Мобільний застосунок - HumorOn, тематика - анекдоти та реклама. Основний функціонал застосунку це завантаження користувацького контенту через застосунок, а також завантаження контенту через адмін панель сайту. 

Технології:

1) Capacitor

2) Drupal

3) Vue.js

DrupalVue.js
3 года назад
Andrey-UA
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Віра
 
37 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

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