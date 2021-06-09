Необходимо написать приложение для сети кафе быстрого питания

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Закрыт10 заявок408 просмотров

необходимо написать приложение по предзаказу для сети кафе быстрого питания для андроида и айфона

Android
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