Нужны в обязательном порядке: 1. Награды всех ивентов и турниров 2. Условия работы всех турниров — сколько человек в турнире, какие условия для входа в турнир 3. Условия прокачки кубков турниров — ...
Необходимо написать приложение для сети кафе быстрого питания
необходимо написать приложение по предзаказу для сети кафе быстрого питания для андроида и айфона
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