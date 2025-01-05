Необходимо сделать тг бота, для проведения тестов фото

пользователя Респонденты

- заходят регистрируются. далее заполняют анкету , далее получают на тест (выбрать какая фото лучше) несколько картинок, выбирать лучшее пишут комментарий. За комментарии и оценку фото получают оплату. звезды в телеге

задания получают по расписанию, храним все отчеты в бд

пользователи Заказчики

- регистрируются подгружают свои задачи, фото, проводят оплату,

нужна админка для управления.

сообщите цену и сроки