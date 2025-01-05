Ищу помощь в разработке мобильных приложений на Kotlin. Требуются небольшие фрагменты кода, которые нужно писать 5-10 раз в месяц. Задачи будут небольшими, поэтому требуется опытный разработчик, который сможет быстро и качественно выполнять задания.
Необходимо сделать тг бота, для проведения тестов
Необходимо сделать тг бота, для проведения тестов фото
пользователя Респонденты
- заходят регистрируются. далее заполняют анкету , далее получают на тест (выбрать какая фото лучше) несколько картинок, выбирать лучшее пишут комментарий. За комментарии и оценку фото получают оплату. звезды в телеге
задания получают по расписанию, храним все отчеты в бд
пользователи Заказчики
- регистрируются подгружают свои задачи, фото, проводят оплату,
нужна админка для управления.
сообщите цену и сроки
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $200
Требуется аккаунт разработчика Google Play Console, зарегистрированный до ноября 2023 года и имеющий опубликованные приложения. Подробности будут обсуждены с заинтересованными. Это отличная возможность для владельцев аккаунтов с актуальными приложениями.Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $100
Требуется разработка минимально жизнеспособного продукта (MVP) для платформы управления данными. Основные задачи включают создание пользовательского интерфейса с личным кабинетом и панелью для редактирования данных, настройку базы данных, реализацию системы уведомлений, интеграцию с платежными системами и развертывание проекта на сервере. Укажите сроки и стоимость выполнения.Мобильные приложения11 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $2500
Требуется Swift разработчик для создания мобильного приложения, посвященного уходу за домашними растениями. На данном этапе необходимо разработать прототип и дизайн приложения. Ожидается предоставление примеров работ и ориентировочного бюджета.Мобильные приложения9 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $500
Требуется разработать универсальную биржу на основе технологий Node, Vue и Next. Биржа должна поддерживать создание различных проектов и организацию сделок. Идея заключается в создании простого и функционального решения, которое будет удобно использовать для пользователей.Мобильные приложения11 заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется помощь в процессе активации и верификации WeChat. Необходимо получить рабочий аккаунт в системе. Подробности обсуждаются в личной переписке.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт3 месяца назад