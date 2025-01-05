Необходимо сделать тг бота, для проведения тестов

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Закрыт9 заявок50 просмотров

Необходимо сделать тг бота, для проведения тестов фото
пользователя Респонденты
- заходят регистрируются. далее заполняют анкету , далее получают на тест (выбрать какая фото лучше) несколько картинок, выбирать лучшее пишут комментарий. За комментарии и оценку фото получают оплату. звезды в телеге
задания получают по расписанию, храним все отчеты в бд
пользователи Заказчики
- регистрируются подгружают свои задачи, фото, проводят оплату,
нужна админка для управления.
сообщите цену и сроки

Создание баз данныхСоздание чат-ботов
4 месяца назад
guest_1716659931520
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