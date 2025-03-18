Необходимо выполнить разработку игры под мобильные платформы на Unity

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Закрыт5 заявок17 просмотров

Необходимо выполнить разработку игры под мобильные платформы на Unity - игра представляет собой клон MiSide под мобильные платформы.
То есть это будет некий FPS Horror Adventure - где вы играете от первого лица в доме, выполняете простые просьбы NPC, играете в мини-игры и необходимо реализовать смену день/ночь. Ночью за вами бегает NPC по дому. Если заинтересует предоставлю вам полное тех. задание.
На данный момент есть 3д модели квартиры/подвала в котором будет происходить все действия + fps contoller с уже реализованными различными механиками (взаимодействие с предметами/задачи и др). По сути необходимо собрать сцену, реализовать различные механики (мини-игр, смена дня/ночи, побег от NPC и др) и сделать UI (ассеты предоставлю). Никакие sdk интегрировать не нужно

UnityРазработка игр
месяц назад
igg777
Иван 
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