Необходимо закрыть косяки в мобильном приложении (Flutter)

$300
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Закрыт6 заявок166 просмотров

Всем привет.
Нужна помощь опытного flutter разработчка на фронте.
Сейчас в команде основной фул стак, не успевает подлатать красоту.
Тематика- чат-бот для ментальной поддержки.
Все правки есть в трелло.


Конкретика:
- не верно во фронт идет отображение графиков
- расхождения с фигмой, не везде все ровно
- проблемы с анимациями.

Более подробно покажу уже на готовом APK

FigmaFlutterРазработка мобильных приложенийРазработка фронтендаУстранение ошибок
месяц назад
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