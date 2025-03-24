Всем привет.

Нужна помощь опытного flutter разработчка на фронте.

Сейчас в команде основной фул стак, не успевает подлатать красоту.

Тематика- чат-бот для ментальной поддержки.

Все правки есть в трелло.





Конкретика:

- не верно во фронт идет отображение графиков

- расхождения с фигмой, не везде все ровно

- проблемы с анимациями.



Более подробно покажу уже на готовом APK