Ищется дизайнер для улучшения интерфейса мобильного приложения, связанного со здоровьем и питанием. Работа будет выполняться в выходные дни. Ожидается качественный подход к созданию привлекательного и функционального дизайна.
Новый тик ток
1. Общее описание проекта
Цель приложения: Создание платформы для коротких видео с системой вознаграждений.
Основной функционал:
1. Просмотр видео (аналогично TikTok).
2. Система начисления очков за:
Просмотр видео.
Оставленные комментарии.
3. Счетчик личных очков на аккаунте пользователя.
4. Возможность обменивать очки (если планируете монетизацию).
2. Требования к функционалу
Лента рекомендаций, основанная на интересах пользователя.
Возможность загружать видео.
Система регистрации и авторизации (e-mail, телефон, соцсети).
Система рейтинга (очки).
Административная панель для управления контентом и пользователями.
3. Технические требования
Платформы: iOS и Android.
Технологии: Уточните, что вам важно – нативная разработка или кроссплатформенная.
Серверная часть: Облачные хранилища, база данных для хранения контента.
Интеграции: Подключение платежных систем, если предусмотрен вывод заработанных очков.
4. Дизайн
Современный и минималистичный интерфейс, похожий на TikTok.
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