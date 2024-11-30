Новый тик ток

$7000
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт10 заявок243 просмотра

1. Общее описание проекта

Цель приложения: Создание платформы для коротких видео с системой вознаграждений.

Основной функционал:

1. Просмотр видео (аналогично TikTok).

2. Система начисления очков за:

Просмотр видео.

Оставленные комментарии.

3. Счетчик личных очков на аккаунте пользователя.

4. Возможность обменивать очки (если планируете монетизацию).

2. Требования к функционалу

Лента рекомендаций, основанная на интересах пользователя.

Возможность загружать видео.

Система регистрации и авторизации (e-mail, телефон, соцсети).

Система рейтинга (очки).

Административная панель для управления контентом и пользователями.

3. Технические требования

Платформы: iOS и Android.

Технологии: Уточните, что вам важно – нативная разработка или кроссплатформенная.

Серверная часть: Облачные хранилища, база данных для хранения контента.

Интеграции: Подключение платежных систем, если предусмотрен вывод заработанных очков.

4. Дизайн

Современный и минималистичный интерфейс, похожий на TikTok.

AndroidiOSИнтеграция платежных системРазработка мобильных приложений
5 месяцев назад
guest_1732960655632
5 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Артём
 
28 лет
7 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Борис
 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
9 отзывов
5 месяцев назад
Владимир
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 отзывов
5 месяцев назад
ТОП-5
Мобильные приложения
Мариам
 
34 года
4 года в сервисе
Был
15 дней назад
5 месяцев назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 часа назад
15 отзывов(-1)
5 месяцев назад
Данило
 
31 год
5 месяцев в сервисе
Был
месяц назад
5 месяцев назад
Денис
 
22 года
7 месяцев в сервисе
Был
22 минуты назад
5 месяцев назад
Алексей
 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
день назад
11 отзывов
5 месяцев назад
Анна
 
36 лет
год в сервисе
Была
3 месяца назад
5 месяцев назад
Александр
 
46 лет
3 года в сервисе
Был
час назад
5 отзывов
5 месяцев назад

  • Похожие заказы

  • Дизайнер для мобильного приложения

    Ищется дизайнер для улучшения интерфейса мобильного приложения, связанного со здоровьем и питанием. Работа будет выполняться в выходные дни. Ожидается качественный подход к созданию привлекательного и функционального дизайна.

    Дизайн мобильных приложений
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Агрегатор такси

    Требуется создать агрегатор такси с мобильными приложениями для водителей и клиентов. Необходимо разработать интуитивно понятный интерфейс и обеспечить функциональность для обеих сторон. Ожидается качественная реализация с учетом всех современных стандартов.

    Мобильные приложения9 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Разработка чат-бота в ТГ

    $500

    Требуется разработка чат-бота в Telegram, который будет вести пользователей по воронке через вопросы к продуктам и предоставлять автоматические ответы на стандартные вопросы. Срок выполнения — до середины декабря 2024 года. Ожидается качественная реализация с примерами предыдущих работ и сроками выполнения задач.

    Создание чат-ботовTelegram
    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Создать впн приложение для андроид

    Требуется разработать VPN-приложение для Android на Kotlin. Возможна как полная разработка с нуля, так и доработка существующего приложения. Необходимо реализовать автоматическую авторизацию через deep link и вебвью, а также подключение к серверу по нажатию кнопки. Убрать лишние кнопки и обеспечить отслеживание подписок пользователей.

    Разработка мобильных приложенийAndroidKotlin
    Мобильные приложения9 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Регистрация аккаунтов

    Требуется разработать автоматизированный регистратор Facebook-аккаунтов, работающий через POST/GET-запросы для iOS и Android. Регистратор должен поддерживать прокси, интеграцию SMS-сервисов и почтовых ящиков через IMAP. Необходима автоматизация заполнения полей, подтверждение через SMS и email, а также логирование успешных регистраций. Язык программирования - любой удобный для исполнителя.

    Автоматизация процессовИнтеграция APIAndroidiOS
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Moodle

    $200

    Необходимо купить и обновить мобильное приложение, использующее шаблон Moodle, на новый актуальный шаблон. Требуется опыт работы с приложениями на платформе Moodle.

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Приложение на EXPO Словарь цитат коллекция вдохновляющих цитат

    $5

    Требуется разработка мобильного приложения Словарь цитат на платформе EXPO. Основные функции: хранение цитат с указанием автора и источника, фильтрация по категориям, а также форма для добавления и возможность удаления цитат. Доступ к удалению должен быть ограничен авторизованным пользователям и администраторам.

    Figma
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Шукаю програміста для автоматизації на пристрої iOS

    Шукається програміст для автоматизації на пристрої iOS. Завдання передбачає розробку рішень для оптимізації функцій мобільних додатків. Оплата буде узгоджена з виконавцем. Важливо мати досвід роботи з iOS та знання в автоматизації процесів.

    Автоматизация процессовiOS
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Скрипт и автокликер

    Требуется разработать скрипт для мобильной игры, который будет отслеживать цены и моментально выставлять запросы. Необходимо переписать работающий аналог, добавить новые функции и оптимизировать его. Также планируется создание нескольких похожих скриптов. Дополнительно возможно разработка приложения для улучшения работы с распознаванием OCR.

    Написание скриптовОптимизация кодаРазработка программ
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Telegram Mini App

    Требуется разработать Telegram Mini App с привязкой к боту для криптоигры (виртуальный майнер). Необходимо доработать дизайн из Figma и написать код. Ожидается простой интерфейс и функционал. Сроки выполнения и условия оплаты обсуждаемы.

    Доработка сайтовСоздание чат-ботовFigma
    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад