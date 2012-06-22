Ищем Высококвалифицированного iOS разрабочика Необходимо разработать мобильное приложение (Быстро) Мы ищем того , кто имеет большой опыт в создании iOS приложений, чтобы создать красивое, функциональное приложение Описание приложения ...
Новостной ридер под Android
Нужно Android приложение для новостного портала СМИ
Как мы это видим - читалка нашей новостной ленты + интегрированные в программу меню, аналогичные меню портала.
Или ваше решение.
Указывайте пожалуйста сроки и бюджет.
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