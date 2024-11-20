Задача простая, я через нейронку сгенерил приложение, мне нужен человек который вместе со мной зальет файлы в AS, если что не хватает скажет где и как качнуть, что бы в итогу я выкачал apk файл залил его на свой тел и смог спокойно протестить приложение



Если ты жуниор или того круче кид, не вопрос, мне это нужно для теста, поэтому время есть, бюджет минимальный, но обещаю развернутый, технически грамотный и сочный отзыв в любом случае, даже за консультацию



Задача не для РАБОТЫ, а для ТЕСТА !!!