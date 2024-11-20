Требуется специалист для разработки мобильного приложения под Такси для клиентов и водителей. Оба приложения должны быть на узбекском языке и размещены в Плэй маркет. Необходим опыт в разработке мобильных приложений и знание местного рынка.
Нужен прогер который с андроид студио дружит
Задача простая, я через нейронку сгенерил приложение, мне нужен человек который вместе со мной зальет файлы в AS, если что не хватает скажет где и как качнуть, что бы в итогу я выкачал apk файл залил его на свой тел и смог спокойно протестить приложение
Если ты жуниор или того круче кид, не вопрос, мне это нужно для теста, поэтому время есть, бюджет минимальный, но обещаю развернутый, технически грамотный и сочный отзыв в любом случае, даже за консультацию
Задача не для РАБОТЫ, а для ТЕСТА !!!
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