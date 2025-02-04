Нужен специалист по Flutter Flow

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка9 просмотров

Привет всем!

Необходим специалист по flutter flow. Необходимо внести правки в приложение по ТЗ.

Просьба указывать последние работы в портфолио, а также ставку в час.

Подробности в ЛС.

Спасибо и хорошего дня

3 месяца назад
johnalexeev
Евгений 
32 года
3 года в сервисе
Был
месяц назад

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Михаил
 
18 лет
3 месяца в сервисе
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2 месяца назад
3 месяца назад