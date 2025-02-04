Требуется разработка бота для мобильного приложения Дурак Онлайн. Бот должен быстро заходить в комнату к игрокам, отправлять заявки в друзья и выходить. Необходимо предусмотреть возможность привязки одноразовых аккаунтов, так как один аккаунт может добавить максимум 200 друзей. Бот должен останавливаться, когда достигнет лимита запросов, после чего можно будет добавить новый аккаунт и запустить его снова.
Нужен специалист по Flutter Flow
Привет всем!
Необходим специалист по flutter flow. Необходимо внести правки в приложение по ТЗ.
Просьба указывать последние работы в портфолио, а также ставку в час.
Подробности в ЛС.
Спасибо и хорошего дня
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Необходимо исправить мобильное приложение на C#. Задачи включают интеграцию рекламы AdMob, Appodeal, обновление ключа Firebase, сжатие изображений для уменьшения веса и удаление лишнего экрана. Ожидаются готовые сборки для загрузки в магазины приложений.Мобильные приложения6 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется разработать мобильное приложение для Android на языке Kotlin с интеграцией Firebase. Основные детали будут предоставлены при обсуждении проекта. Ищется специалист, который сможет реализовать проект с учетом всех требований.Мобильные приложения14 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется разработать простое мобильное приложение для AppStore, интегрировав готовый JavaScript-код, который отображает информацию. Задача включает в себя создание приложения, которое будет работать аналогично веб-версии.Мобильные приложения7 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется разработка Android приложения для одновременного запуска и трансляции VR контента на устройствах с синхронизацией по Wi-Fi. Поддержка HLS/DASH, максимальное разрешение до 16K, вывод звука на Bluetooth колонки, воспроизведение 2D/3D панорам и видео в различных форматах. Не менее 50 подключаемых устройств. Совместимость с Android.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $1300
Ищется опытный разработчик на Kotlin для создания мобильного приложения. Требуется знание работы с уведомлениями и опыт работы с Rest API. Ожидается выполнение задач согласно современным стандартам разработки.Мобильные приложения14 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $90
Требуется разработать APK файл из форка на GitHub с одной правкой. Проект нужно завершить как можно скорее. Необходимы навыки в мобильной разработке и опыт работы с GitHub.Мобильные приложения6 заявокЗакрыт2 месяца назад
Необхідно провести оптимізацію пошуку та виправлення багів у вже існуючому Android додатку. Оцінка продуктивності, аналіз коду та усунення помилок.Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Создание мобильного приложения-агрегатора грузоперевозок с удобным взаимодействием между пользователями и грузовыми компаниями. Основные функции: указание параметров перевозки, система откликов, встроенный чат и звонки, админпанель для управления заявками и пользователями. Проект включает минималистичный дизайн и поддержку нескольких языков.Мобильные приложения13 заявокЗакрыт2 месяца назад