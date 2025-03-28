Нужно интегрировать сервис для мобильного приложения.

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Закрыт2 заявки304 просмотра

Нужно интегрировать сервис для мобильного приложения.
Готово приложение на unity, сверху обертка objective-c.
Уже интегрировали sdk, но устройства не регистрируются в дашборде, требуется помочь и решить данную проблему.

UnityИнтеграция APIУстранение ошибок
месяц назад
WRRP334499
Андрей 
35 лет
7 месяцев в сервисе
Был
25 дней назад

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Роман
 
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Джавид
 
25 лет
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16 часов назад
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