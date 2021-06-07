Нужно поправить push в приложении для Google Play и внедрить в оба при

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрытнет заявок92 просмотра

Нужен человек, который свободно пишет приложения для App Store и Google PlayНа данный момент нужно поправить push в приложении для Google Play и внедрить в оба приложения FaceBook SDKМоб приложение представляет собой WebView - открывает главную страницу сайта (мобильную версию). Нужны push через AppMetrica.Для AppStore писалось на Swift (push через AppMetrica реализовано и работает).Для GooglePlay писалось на Kotlin (push через AppMetrica+Firebase реализовано, но AppMetrica не видит новые скачанные приложения).В оба приложения нужно подключить Facebook SDK.

FirebaseKotlinSwift
4 года назад
guest_16167666226752
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров