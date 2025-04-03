Требуется разработать Android-приложение, которое открывает камеру для фотографирования. Приложение распознает текст с помощью OCR и передает данные в базу данных, например, Firebase Firestore. Интерфейс должен быть простым, с кнопками для успешной обработки и ошибок. Фото сохраняется в локальной галерее. Укажите сроки и стоимость. Полное ТЗ будет предоставлено позже.