Нужно протестировать приложение по ТАРО

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Открыт7 заявок19 просмотров

Нужно протестировать мобильное приложение.

Оплата происходит после теста

Каждая найденная ошибка это + к выплате

Так же приму советы для улучшения приложения, это тоже + к выплате

Тестирование приложений
13 дней назад
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