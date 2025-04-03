Требуется разработать серую копию мобильного приложения на платформе iOS в соответствии с техническим заданием. Все детали будут обсуждены в личном общении.
Нужно протестировать приложение по ТАРО
Нужно протестировать мобильное приложение.
Оплата происходит после теста
Каждая найденная ошибка это + к выплате
Так же приму советы для улучшения приложения, это тоже + к выплате
Заявки фрилансеров
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