Необходимо скачать приложение CarTaxi из App Store в Казахстане и поставить 5 звезд. После скачивания подождите 10 минут перед оценкой. Приложение должно оставаться на телефоне 1-2 дня. Для подтверждения требуется три скриншота: с App Store, с ником аккаунта и с оценкой. Работа не засчитается, если приложение скачано не из Казахстана.