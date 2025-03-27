Необходимо доработать мобильное приложение на React Native, которое периодически вылетает у пользователей. Требуется консультация по подключению Sentry для отлова ошибок и анализ логов. Цель - определить и исправить код, вызывающий сбои. Возможны предложения альтернативных стратегий для решения проблемы.
Нужно разработать приложение под ios и android.
Разработка приложения под ios и android. Тематика: покупается наклейка с QR-кодом, клеится на машину. Если машина мешает - сканируется QR-код, и выбирается причина - мешает проезду, горят фары и т.д. Владелец машины видит уведомление в приложении приходит и убирает авто.Более детально - в ТЗ.
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