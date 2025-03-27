Нужно разработать приложение под ios и android.

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Закрыт23 заявки72 просмотра

Разработка приложения под ios и android. Тематика: покупается наклейка с QR-кодом, клеится на машину. Если машина мешает - сканируется QR-код, и выбирается причина - мешает проезду, горят фары и т.д. Владелец машины видит уведомление в приложении приходит и убирает авто.Более детально - в ТЗ.

AndroidiOSРазработка мобильных приложений
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