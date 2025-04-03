Нужно разработать приложение под ios и android.

$1200
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Открыт22 заявки57 просмотров

Требуется создать мобильное приложение маркетплэйс для iOS и Android, по продаже автомобилей. Пользователи смогут регистрировать клубы и частные объявления. Английский обязательно.

AndroidiOSРазработка мобильных приложений
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