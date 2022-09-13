Нужно сделать обход Тик Ток

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки354 просмотра

Привет, нужно сделать/найти способ как обойти Тик Ток в 2 случаях : 

1. Что бы вести прямой эфир и показывать казино . Если это делать , тик ток блокирует сразу через пару минут , но много людей ведёт такие прямые эфиры 

2. Нахожусь в Европе , нужно сделать так , что бы запускать прямые эфиры в тик ток и при этом тик ток наливал людей на прямые эфиры людей из других стран , например Казахстан , Молдавия , Украина 

Жду ваших предложений 

3 года назад
guest_16626440366424
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Антон
 
32 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Богдан
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад