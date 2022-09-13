Привет, нужно сделать/найти способ как обойти Тик Ток в 2 случаях :

1. Что бы вести прямой эфир и показывать казино . Если это делать , тик ток блокирует сразу через пару минут , но много людей ведёт такие прямые эфиры

2. Нахожусь в Европе , нужно сделать так , что бы запускать прямые эфиры в тик ток и при этом тик ток наливал людей на прямые эфиры людей из других стран , например Казахстан , Молдавия , Украина

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