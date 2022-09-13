Команда MoonX ищет iOS разработчика с опытом от 3 лет для работы над мобильным приложением в области ментального здоровья и астрологии. Требуются навыки Swift, Objective C и C++. Предлагаем интересные проекты, возможность удаленной работы и гибкий график. Присоединяйтесь к нашему амбициозному стартапу!
Нужно сделать обход Тик Ток
Привет, нужно сделать/найти способ как обойти Тик Ток в 2 случаях :
1. Что бы вести прямой эфир и показывать казино . Если это делать , тик ток блокирует сразу через пару минут , но много людей ведёт такие прямые эфиры
2. Нахожусь в Европе , нужно сделать так , что бы запускать прямые эфиры в тик ток и при этом тик ток наливал людей на прямые эфиры людей из других стран , например Казахстан , Молдавия , Украина
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