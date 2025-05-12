Нужно создать Mvp мини приложения Telegram

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт5 заявок33 просмотра

Полное описание технического задания во вложении

Создание ботов
11 часов назад
guest_166160831552
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VAndreyV
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6 часов назад
11 часов назад
$850
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