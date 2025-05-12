Требуется опубликовать мобильное приложение в Гугл Плей Маркет с рабочего аккаунта разработчика, зарегистрированного до ноября 2023. Необходимо прислать приглашение для загрузки приложения и отправки на модерацию. Оплата осуществляется после успешной публикации.
Нужно создать Mvp мини приложения Telegram
Полное описание технического задания во вложении
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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