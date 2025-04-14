Обернуть ссылку в webview

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Открыт2 заявки24 просмотра

Задача:
Нужно обернуть готовую ссылку в WebView ( ссылку дадим) и упаковать в мобильное приложение.
На чём делать — без разницы (Flutter, React Native, Ionic и др.).

На выходе:

  • APK для Android

  • IPA для iOS (доступы в аккаунты дам)
    Публиковать не нужно.

Важно:
Ничего создавать не нужно — просто обёртка для ссылки. Минимально быстрое решение для теста. (Android + ios ( test flight), аккаунты разработчиков имеются )

AndroidFlutteriOSReact NativeРазработка мобильных приложений
14 дней назад
Максим
 
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 часа назад
354 отзыва

Заявки фрилансеров

Рафаэль
 
26 лет
20 дней в сервисе
Был
9 часов назад
1 отзыв
14 дней назад
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
2 часа назад
14 дней назад