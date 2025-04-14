Задача:

Нужно обернуть готовую ссылку в WebView ( ссылку дадим) и упаковать в мобильное приложение.

На чём делать — без разницы (Flutter, React Native, Ionic и др.).

На выходе:

APK для Android

IPA для iOS (доступы в аккаунты дам)

Публиковать не нужно.

Важно:

Ничего создавать не нужно — просто обёртка для ссылки. Минимально быстрое решение для теста. (Android + ios ( test flight), аккаунты разработчиков имеются )