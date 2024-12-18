добрый день !

понять детали одного определенного запроса

воспроизвести на python - запрос IOS или andriod приложения, сделать если нужно декомпиляцию,

сообщите цену и сроки

источник по запросу

во вложении примеры кодов которые сканируются пользователями в мобильном приложении источника. нам нужно получать данные / ответ для клиента из приложения по коду. название товара , сроки ну и прочее