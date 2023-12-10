Опубликовать приложение в Гугл маркет

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Открыт5 заявок118 просмотров

Необходимо опубликовать мобильное приложение в Гугл плей маркет с рабочего аккаунта разработчика, зарегистрированного до ноября 2023 (без тестеров).

От вас - прислать приглашение на мою почту, чтобы я загрузила приложение и отправила на модерацию.

Оплата после публикации в Гугл плей маркет.

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