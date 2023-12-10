Требуется разработать мобильное приложение на Android и его ПК-версию, которые будут обмениваться данными через сервер. Мобильное приложение должно включать экраны аутентификации, главного экрана с списком и экран деталей. ПК-версия будет состоять из экранов аутентификации и главного экрана. Нужна реализация серверной части и адаптация существующего кода на Python для работы с базой данных.