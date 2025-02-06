Оцінити мобільний додаток (iPhone)

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Открыт8 заявок85 просмотров

Необхідно оцінити мобільний додаток для iPhone. Завдання займає кілька хвилин і вимагає наявності телефону на базі iOS. Деталі будуть надані в особистих повідомленнях.

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