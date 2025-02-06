Требуется разработать MVP приложения для учета финансов. UI готов на 80-90%, необходима помощь в создании бэкенда, включая модели и синхронизацию с сервером. Техническое задание и дизайн-макет предоставлены.
Оцінити мобільний додаток (iPhone)
Необхідно оцінити мобільний додаток для iPhone. Завдання займає кілька хвилин і вимагає наявності телефону на базі iOS. Деталі будуть надані в особистих повідомленнях.
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