Отзывы

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт4 заявки338 просмотров

Создать сайт и приложение, которое будет собирать отзывы о любой вещи или услуге, поставщике, клиенте с популярных сайтов в одном приложении и оставлять о них отзыв на популярных сайтах с 1 места

С потдягивпнием рейтингов

Разработка мобильных приложенийСоздание сайтов
5 месяцев назад
guest_1733545417865
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Артём
 
28 лет
7 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва
4 месяца назад
Мария
 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
4 отзыва
5 месяцев назад
Денис
 
22 года
7 месяцев в сервисе
Был
23 минуты назад
5 месяцев назад