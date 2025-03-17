Требуется выполнить настройку ВПН приложения, разработанного на Flutter с использованием протокола Wireguard. Приложение уже готово, необходимо только настроить подключение для Android и iOS. Подробности будут предоставлены при обсуждении.
Переработать готовый набор шаблонов моб. приложения, админ.панели
Задача
Переработать готовый набор шаблонов моб. приложения, админ.панели и сайта Dinehub от разработчика https://codecanyon.net/user/george_fx в соответсвии с ТЗ
Разместить приложения в AppStore и GooglePlay, разместить сайт на хостинге. Проверить полностью на работоспособность. Подключить платежные системы.
ТЗ во вложении
Проект рассчитан на Германию.
Пожалуйста, присылайте либо конкретные вопросы или уточнения по ТЗ, либо сразу Ваше предложение по цене и срокам.
На предложения " Могу сделать все за дешево" я постараюсь не реагировать.
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