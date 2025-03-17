Задача

Переработать готовый набор шаблонов моб. приложения, админ.панели и сайта Dinehub от разработчика https://codecanyon.net/user/george_fx в соответсвии с ТЗ

Разместить приложения в AppStore и GooglePlay, разместить сайт на хостинге. Проверить полностью на работоспособность. Подключить платежные системы.



ТЗ во вложении



Проект рассчитан на Германию.

Пожалуйста, присылайте либо конкретные вопросы или уточнения по ТЗ, либо сразу Ваше предложение по цене и срокам.

На предложения " Могу сделать все за дешево" я постараюсь не реагировать.