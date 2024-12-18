Почтовый сервис ios

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Закрыт4 заявки121 просмотр

нужно сделать приложение со следующими страницами:

-вход (логин, пароль) - интернет-запрос на сервер, получение токена

-регистрация (имя, фамилия, логин, пароль и подтверждение, адрес почты для восстановления)

-восстановление доступа

-список сообщений (входящие, отправленные, тд)

-новое сообщение (над элементом textarea несколько кнопок - жирный текст, курсив, тд)

-страница с выбором типа сообщений (входящие, отправленные, тд) - попадаем сразу после авторизации

iOSРазработка мобильных приложений
4 месяца назад
siarhei_a
Сергей 
33 года
год в сервисе
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4 месяца назад

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Денис
 
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