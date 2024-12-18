Необходимо разработать готовую тапалку для Telegram на платформе Unity. Приложение должно включать функционал подписок и задач. Если имеется готовое решение, предоставьте его для рассмотрения. Задача требует срочного выполнения.
Почтовый сервис ios
нужно сделать приложение со следующими страницами:
-вход (логин, пароль) - интернет-запрос на сервер, получение токена
-регистрация (имя, фамилия, логин, пароль и подтверждение, адрес почты для восстановления)
-восстановление доступа
-список сообщений (входящие, отправленные, тд)
-новое сообщение (над элементом textarea несколько кнопок - жирный текст, курсив, тд)
-страница с выбором типа сообщений (входящие, отправленные, тд) - попадаем сразу после авторизации
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