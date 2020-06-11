Пофиксить баг в приложении на Android

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Приложение написано на JAVA. 

Работало 2 года не было проблем. Последнюю неделлю перестали открыватся страницы, просто белый экран. есть подозрение что проблема с запросами к апи. (Апи работает точно, с ним проблем нет.)

Вот приложение. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.awcoding.volna.radiovolna 

AndroidJava
5 лет назад
CeR6eR
37 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

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