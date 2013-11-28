Пофиксить несколько проблем в Android приложении

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Закрыт1 заявка104 просмотра

есть Андроид приложение под таблеты на Андроид 4, небольшое, 3-4 функциональных страницы.

Есть информация по крешам из багсенс (4-5 разных типов), нужно пофиксить.

Android
11 лет назад
danWolf
Данил 
44 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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