Помочь найти баг в приложении

$100
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Закрыт6 заявок172 просмотра

приложение на ReactNаtive, в приложении должно появляться видео и аудио из домофона и можно открыть дверь. редирект на видео происходит не всегда, нужно понять причину и исправить

AsteriskReact Native
2 месяца назад
Maxtsurka
Максим 
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