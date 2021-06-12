Помочь найти ошибку в Privacy Policy для работы андроид приложения.

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрытнет заявок351 просмотр

Google Play Market не пропускает выпуски приложения из-за несоответствия Privacy Policy. Нужно найти ошибку.

Android
4 года назад
sitd777
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров