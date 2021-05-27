Помочь разобраться с прочтением qr в приложении

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка587 просмотров

Приложение готовое, api поднято правильно, postman видит qr, но почему то в приложении не читается. Помогите запустить видео при прочтении qr. Работа маленькая, проблема в мелочи

Проект могу отправить в телеграм

Android Studio

Android
4 года назад
KairatSerikov
23 года
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Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
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Был
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