Требуется аккаунт разработчика Google Play Console, зарегистрированный до ноября 2023 года и имеющий опубликованные приложения. Подробности будут обсуждены с заинтересованными. Это отличная возможность для владельцев аккаунтов с актуальными приложениями.
Помощь в разработке
Доброго времени суток! Я самостоятельно пытаюсь изучать котлин для мобильной разработки. Постоянно требуется помощь в написании маленьких фрагментов кода, 5-10 раз в месяц. Если кого-нибудь заинтересует, пишите
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