Помощь в разработке

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт3 заявки16 просмотров

Доброго времени суток! Я самостоятельно пытаюсь изучать котлин для мобильной разработки. Постоянно требуется помощь в написании маленьких фрагментов кода, 5-10 раз в месяц. Если кого-нибудь заинтересует, пишите

Kotlin
4 месяца назад
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