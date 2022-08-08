Необходимо разработать копию TikTok с возможностью загрузки видео до 5 минут. Приложение должно включать начальный экран с логотипом, две вкладки: Подписки и Рекомендации, а также систему создания аккаунта через различные социальные сети. Дизайн и функционал будут обсуждены в личной переписке.