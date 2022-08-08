Требуется разработать приложение для Android TV, которое при запуске будет автоматически стримить аудио по заранее заданной вшитой ссылке. Необходима реализация функционала для стабильного воспроизведения звука без дополнительных действий со стороны пользователя.
Порібно обхід блокувань трансляці в тік тоці
дівчина веде транляціі тік ток в топіку або футболці і завжди через годину можуть через день блокують акаунти за оголеність.Хоча є дівчата які відвертіше ведуть лайви і їх не блокують чомусь.потрібне допомога в вирішені цієї проблеми,бо вже заблокували акаунтів 50 шт
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