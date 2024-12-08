Создать дизайн мобильного приложение дистанционной системы оказания медицинских услуг через консультации пациентов с врачами по видео связи. С возможностью выезда врача на дом либо же пациенту приехать в удобное место к врачу. С возможностью интеграции базы данных всех патологий и всех вариантов терапии для лечения каждого заболевания. У каждого врача свой личный кабинет с информацией о нём, видео предствление его занятий и рода деятельности. Также у каждого пациента свой личный кабинет где он может оплачивать консультации сохранять нужную ему информацию и видеть все записи, которые у него есть. Также интегрирована геолокация каждого доктора, где он находится и где удобнее встретиться для оказания медицинских услуг разного характера.