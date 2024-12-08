Портал дистанционной системы оказания медицинскиз услуг

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт11 заявок109 просмотров

Создать дизайн мобильного приложение дистанционной системы оказания медицинских услуг через консультации пациентов с врачами по видео связи. С возможностью выезда врача на дом либо же пациенту приехать в удобное место к врачу. С возможностью интеграции базы данных всех патологий и всех вариантов терапии для лечения каждого заболевания. У каждого врача свой личный кабинет с информацией о нём, видео предствление его занятий и рода деятельности. Также у каждого пациента свой личный кабинет где он может оплачивать консультации сохранять нужную ему информацию и видеть все записи, которые у него есть. Также интегрирована геолокация каждого доктора, где он находится и где удобнее встретиться для оказания медицинских услуг разного характера.

Дизайн мобильных приложений
5 месяцев назад
guest_1733682826719
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Артём
 
28 лет
7 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва
4 месяца назад
Владимир
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 отзывов
5 месяцев назад
ТОП-5
Мобильные приложения
Катерина
 
26 лет
3 года в сервисе
онлайн
6 отзывов
5 месяцев назад
Денис
 
22 года
7 месяцев в сервисе
Был
23 минуты назад
5 месяцев назад
Алексей
 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
день назад
11 отзывов
5 месяцев назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 часа назад
15 отзывов(-1)
5 месяцев назад
Вадим
 
23 года
6 лет в сервисе
Был
2 дня назад
5 месяцев назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
10 дней назад
7 отзывов
5 месяцев назад
Назарій
 
20 лет
год в сервисе
Был
6 дней назад
2 отзыва
5 месяцев назад
Дмитрий
 
26 лет
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад