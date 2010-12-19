Портирование приложения под Андроид.

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Закрыт2 заявки194 просмотра

Есть 3 задачи:

1. Есть приложение клиента. Существует руководство пользователя и его нужно спортированть на Андроид. Как выглядит клиент можно посмотреть здесь- http://www.unisvr.net/download.htm

2.Необходима доработка пользовательского интерфейса для Андроида. Требования есть и будут представлены дополнительно.

3. Добавление алгоритма конвертации из 2D в 3D в видеоплеер Андроида. Выводящее устройство предполагается как вертикально чередующееся смещение барьера отображающееся на телефоне с Андроидом.

Детальное описание требований будет предоставлено дополнительно, после согласования ориентировочных сроков и стоимости разработки.

Android
14 лет назад
vvolik
58 лет
20 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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