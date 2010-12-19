Требуется создать небольшую программу под Iphone (два страницы интерфейса), а также доработать программы, написанные под Ipod и IPad (добавить дополнительные режимы, кнопки, интерфейсы). В общей сложности (по моим оценкам) работа на месяц (если заниматься ...
Портирование приложения под Андроид.
Есть 3 задачи:
1. Есть приложение клиента. Существует руководство пользователя и его нужно спортированть на Андроид. Как выглядит клиент можно посмотреть здесь- http://www.unisvr.net/download.htm
2.Необходима доработка пользовательского интерфейса для Андроида. Требования есть и будут представлены дополнительно.
3. Добавление алгоритма конвертации из 2D в 3D в видеоплеер Андроида. Выводящее устройство предполагается как вертикально чередующееся смещение барьера отображающееся на телефоне с Андроидом.
Детальное описание требований будет предоставлено дополнительно, после согласования ориентировочных сроков и стоимости разработки.
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