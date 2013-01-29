Портирование приложения с IOS на Android

$2000
Мобильные приложенияЗакрыт5 заявок255 просмотров
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По заданному ТЗ и готовому приложению под iPad необходимо разработать версию под Android(планшеты).

Полностью кастомный интерфейс, SQLite, tcp/udp сокеты , все подробности после собеседования(Skype).

Конторам и посредникам не беспокоить.

AndroidiOS
11 лет назад
andresyuk_be
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад