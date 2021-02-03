Портировать iOS приложение на Android

$2500
Мобильные приложенияЗакрыт9 заявок6653 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Мы ведём работу над созданием фитнес приложения с каталогом видео-тренировок для молодых мам.

Версия приложения под iOS находится уже в финальной стадии и мы ищем Android разработчика с опытом разработки на Kotlin, для создания Android версии приложения.

В случае удачного сотрудничества, серьезно настроены рассматривать в вариант постоянного сотрудничества.

Основной стек технологий — Kotlin, Firebase.

Мы ожидаем, что у вас есть:

  • Опыт разработки мобильных приложений под Android (от нескольких лет). Нужны будут ссылки на Ваши работы на Kotlin;
  • Хорошие знания Kotlin, желателен опыт работы с Google Firebase;
  • Опыт работы с Git.
  • Время (до 1.5 месяцев) для работы _только_ над нашим приложением
Будет плюсом, если вы:

  • Работали с видео контентом (создание кастомных видео плееров);
  • Знаете и понимаете архитектурный паттерн MVVM (версия на iOS построена на этой модели, но вы можете использовать и MVC);
  • Заинтересованы в будущем сотрудничать на постоянной основе, поддерживая приложение и принимая участия в разработке подобных приложений.

Что вас ждет:

  • Работа напрямую с конечным заказчиком;
  • Объем работы, который не будет увеличен в 2 раза в процессе работы;
  • Четкое ТЗ, готовая БД, готовые классы для работы с данными, исходные коды iOS приложения на swift/swiftUI;
  • Разработка действительно полезного приложения под англоязычный рынок, приложение решающее проблемы молодых мам, за которым стоит команда маркетологов и с большими планами;
  • Работа с подключением Google Analytics к приложению для отслеживания поведения пользователя
Оценка времени на разработку - полтора месяца.

Просим указать ссылки на Ваши работы по разработке приложений для Android, желательно на Kotlin, а так же описать свою роль в их разработке, а так же описать опыт работы с другими технологиями, с которыми Вам уже приходилось работать (не обязательно касающиеся app development-a). Для связи оставляйте Ваш контакт в мессенджерах (телеграм, skype или whatsapp)

Прошу не писать менеджеров софтовых компаний, мы ищем фрилансера, а не компанию.

AndroidiOS
3 года назад
Pilsen
40 летЧехия
15 лет в сервисе
Был
8 дней назад
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