Портировать iOS приложение на Android

Доброго времени суток Необходимо переписать существующее приложение на Flutter. Для знакомства и начала работы необходимо будет выполнить следующую оплачиваемую задачу: 1. Делаем экран на Flutter (под iOs) 2. Прикручиваем функционал видеоконференции 3. Тестируем на двух клиентах. Напишите, примерные сроки и стоимость.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы ведём работу над созданием фитнес приложения с каталогом видео-тренировок для молодых мам.
Версия приложения под iOS находится уже в финальной стадии и мы ищем Android разработчика с опытом разработки на Kotlin, для создания Android версии приложения.
В случае удачного сотрудничества, серьезно настроены рассматривать в вариант постоянного сотрудничества.
Основной стек технологий — Kotlin, Firebase.
Мы ожидаем, что у вас есть:
- Опыт разработки мобильных приложений под Android (от нескольких лет). Нужны будут ссылки на Ваши работы на Kotlin;
- Хорошие знания Kotlin, желателен опыт работы с Google Firebase;
- Опыт работы с Git.
- Время (до 1.5 месяцев) для работы _только_ над нашим приложением
- Работали с видео контентом (создание кастомных видео плееров);
- Знаете и понимаете архитектурный паттерн MVVM (версия на iOS построена на этой модели, но вы можете использовать и MVC);
- Заинтересованы в будущем сотрудничать на постоянной основе, поддерживая приложение и принимая участия в разработке подобных приложений.
Что вас ждет:
- Работа напрямую с конечным заказчиком;
- Объем работы, который не будет увеличен в 2 раза в процессе работы;
- Четкое ТЗ, готовая БД, готовые классы для работы с данными, исходные коды iOS приложения на swift/swiftUI;
- Разработка действительно полезного приложения под англоязычный рынок, приложение решающее проблемы молодых мам, за которым стоит команда маркетологов и с большими планами;
- Работа с подключением Google Analytics к приложению для отслеживания поведения пользователя
Просим указать ссылки на Ваши работы по разработке приложений для Android, желательно на Kotlin, а так же описать свою роль в их разработке, а так же описать опыт работы с другими технологиями, с которыми Вам уже приходилось работать (не обязательно касающиеся app development-a). Для связи оставляйте Ваш контакт в мессенджерах (телеграм, skype или whatsapp)
Прошу не писать менеджеров софтовых компаний, мы ищем фрилансера, а не компанию.
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