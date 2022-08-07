Ищется специалист для разработки мобильного приложения для салона красоты на платформах Bubble, Adalo или Glide. Приложение должно включать список услуг и товаров, запись на процедуры, чат с администратором, пуш уведомления, отзывы клиентов и другие функции. Опыт работы с такими платформами и наличие портфолио обязательны.