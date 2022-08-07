Требуются доработки во Flutter приложении, связанного с социальной сетью. Ожидается долгосрочное сотрудничество. Идеально подходит для опытных разработчиков, готовых работать над улучшением функционала и пользовательского опыта.
Потрібно настроїти проксі на React Native
є проект в ньому потрібно настроїти проксі щоб можна було получати дані с бекенда без помилки cors
Заявки фрилансеров
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