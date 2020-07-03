Приложение андройд

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт4 заявки730 просмотров

Здравствуйте. Вот макет ознакомьтесь https://www.figma.com/file/1Mx4Ebj3Ctw2Can6NrfJY1/Medical-APP-Preview?node-id=0:1 

Нужно сделать андройд. Бюджет и сроки скажите +-

По окончанию заполнить контентом.

Node.js
5 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
5 часов назад
287 отзывов
5 лет назад
Павел
 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
9 отзывов
5 лет назад
Виктор
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов
5 лет назад