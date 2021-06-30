Требуется разработка Android приложения, которое будет считывать штрихкоды, добавлять товары в накладную и отправлять данные на сервер каждые 5 минут. Приложение должно сигнализировать о потере связи с сервером и предоставлять информацию о продажах, остатках товара и кассе для всех точек продажи.