Приложение Android для входа в телеграм, ватсап, вайбер одновременно

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт4 заявки255 просмотров

Необходимо спрограммировать приложение Android мессенджер (интерфейс примерно как телеграмм или ватсап) для одновременного входа и обмена сообщениями в известные месcенджеры такие как telegram, whatsapp, viber

Подробное Т.З. на дизайн и функционал при обсуждении с исполнителем

Android
3 года назад
itamazing
Сергей 
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