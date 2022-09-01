Необходимо спрограммировать приложение Android мессенджер (интерфейс примерно как телеграмм или ватсап) для одновременного входа и обмена сообщениями в известные месcенджеры такие как telegram, whatsapp, viber

Подробное Т.З. на дизайн и функционал при обсуждении с исполнителем