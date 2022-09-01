Задача включает создание аккаунта разработчика Google Play и выгрузку готового приложения, разбитую на две оплачиваемые сделки по 17$. Первая сделка включает регистрацию и подтверждение личности, вторая - публикацию приложения. После выхода приложения в Play Market будет выплачиваться 60$ в месяц за его существование на аккаунте.
Приложение Android для входа в телеграм, ватсап, вайбер одновременно
Необходимо спрограммировать приложение Android мессенджер (интерфейс примерно как телеграмм или ватсап) для одновременного входа и обмена сообщениями в известные месcенджеры такие как telegram, whatsapp, viber
Подробное Т.З. на дизайн и функционал при обсуждении с исполнителем
Заявки фрилансеров
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